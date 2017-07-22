الفيصلي الأردني يُسقط الأهلي المصري في افتتاح مشواره بالبطولة العربية

مُني الأهلي المصري بهزيمة مفاجئة على أرضه 1-صفر أمام الفيصلي الأردني في افتتاح مشوار الفريقين في البطولة العربية للأندية، اليوم السبت.

واستغل الفيصلي خطأ فادحًا من المدافع محمد نجيب في تمرير الكرة وسجل يوسف الرواشدة هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الـ55.

وحاول نجيب إعادة الكرة إلى زميله الحارس محمد الشناوي لكنه مررها قصيرة لينقض عليها الرواشدة ويضعها بسهولة في المرمى.

وخاض الأهلي اللقاء دون مجموعة كبيرة من لاعبيه الأساسيين بسبب حصولهم على راحة عقب موسم طويل كما غاب المدرب حسام البدري بسبب قضاء إجازة خارج مصر.

وسجل كريم وليد (نيدفيد) هدفًا للأهلي قرب نهاية الشوط الأول لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وفي وقت سابق اليوم ضمن منافسات المجموعة الأولى أيضًا ،فاز نصر حسين داي الجزائري 2-صفر على الوحدة الإماراتي.

وسيلعب الأهلي مع الوحدة في الجولة الثانية، يوم الثلاثاء المقبل، بينما يلتقي الفيصلي مع حسين داي.