الأهلي المصري يستقر على ضم مهاجم الزمالك السابق في الشتاء

استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي المصري بقيادة حسام البدري، على متابعة النيجيري ستانلي والمنضم حديثاً إلى صفوف القادسية السعودي، مقابل مليون و300 ألف دولار مع ناديه الجديد.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ”إرم نيوز”: “البدري يرغب بشدة في التعاقد مع ستانلي لكن بسبب عدم وجود مكان في القائمة هذا الموسم بسبب تواجد الثلاثي الأجنبي أجاي وعلي معلول ووليد أزارو، تراجع الجهاز عن التفاوض مع دجلة”.

وأضاف المصدر: “الأهلي رفض التفاوض مع وادي دجلة الذي كان يمتلك خدمات ستانلي لشرائه في الصيف الحالي لرفض حسام البدري استقدام لاعب لن يقيد في قائمة الفريق الأفريقية لسابق قيده في قائمة الزمالك هذا الموسم، ومن ثم وضع البدري وجهازه المعاون ستانلي ضمن أهداف الأهلي في انتقالات الشتاء على أمل قيده في الموسم الجديد، لقيادة هجوم الأهلي في البطولة الأفريقية بنسختها الجديدة”.

وتابع المصدر: “الأهلي ينتظر قرار اتحاد الكرة برفع عدد الأجانب في القائمة المحلية لـ4 لاعبين، في ظل ضغط العديد من الأندية، على رأسها الزمالك من أجل إصدار هذا القرار لكي يتفاوض رسميًا مع القادسية لضم ستانلي”.