مصر تطلب رسميًا تعديل موعد كأس الأمم الأفريقية

قدّمت مصر طلبًا رسمياً للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” من أجل تعديل موعد مباريات بطولة أمم أفريقيا لتقام في شهر يونيو بدلاً من إقامتها في شهري يناير وفبراير.

وقال خالد عبدالعزيز وزير الرياضة المصري لـ “إرم نيوز”: “قدّمت الوزارة بالتعاون مع هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة طلبًا رسميًا الى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم كاف، بتعديل موعد إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية لتقام في شهر يونيو كل عامين بدلًا من شهري يناير وفبراير كما هو متبع حاليًا”.

وأضاف وزير الرياضة: “إقامة البطولة في شهر يناير تتسبب في أزمة كبيرة للدوري المصري؛ لأن البطولة تتوقف أكثر من 40 يومًا ما جعل الدوري يمتد لمنتصف شهر يوليو وحرم اللاعبين من الراحة بين المواسم فضلًا عن اعتراض أندية أوروبا على مشاركة لاعبيها في البطولة”.

وجاء طلب اتحاد الكرة ووزير الرياضة للكاف، خلال ندوة تطوير الكرة الأفريقية المقامة حاليًا في المغرب، والتي تم خلالها مناقشة بعض المقترحات مثل أن تقام البطولة كل 4 أعوام بدلًا من عامين.