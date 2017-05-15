الأهلي المصري يرفض عودة لاعبه السابق.. ورئيس النادي يحذر حسام البدري

المصدر: كريم محمد والقاهرة – إرم نيوز

رفضت لجنة الكرة بالنادي الأهلي المصري الموافقة على مساعي حسام البدري، المدير الفني للفريق، بضم هشام محمد، لاعب مصر المقاصة والفريق السابق، إلى النادي خلال الفترة الحالية.

وأبدت لجنة الكرة العديد من التحفظات على اللاعب أهمها ارتفاع سنه الذي قارب الثلاثين، في الوقت الذي تهدف فيه الاستراتيجية العامة للنادي النزول إلى مستوى أعمار اللاعبين.

ووقع هشام، على عقد ممتد مع النادي الأهلي لمدة 3 سنوات، وفي انتظار دخول الأهلي في مفاوضات رسمية لضمه من مصر المقاصة.

من جهة أخرى، ندد جمال عبد الحميد، نجم الأهلي والزمالك السابق، بتعامل إدارة الفريق الكروي الأول للأهلي مع عماد متعب، مهاجم الفريق.

وأوضح عبدالحميد في تصريحات تلفزيونية، أن الطريقة التي يتعامل بها متعب داخل بيته “الأهلي” لا تتناسب مع تاريخه الكبير وعطائه الحافل بالإنجازات بالقميص الأحمر.

وأشار نجم الأهلي والزمالك السابق إلى أن متعب يشبه محمود الخطيب في أواخر أيامه مع القلعة الحمراء، عندما كان بعيداً عن مستواه، ولكنه كان يحرز العديد من الأهداف المؤثرة عن جدارة وجهد كبير.

ورفض متعب، وساطة سيد معوض، المدرب المساعد بالجهاز الفني، للصلح مع حسام البدري بعد الخلاف بينهما بسبب استبعاد اللاعب المستمر من المباريات في الفترة الأخيرة سواء في الدوري أو بطولة أفريقيا.

قائد الأهلي سبق وأن دخل في أزمة مع سيد معوض، بعد غيابه عن أحد تدريبات المستبعدين في فترة سابقة حيث قدم معوض في تقريره إلى البدري إدانة متعب، وتطور الأمر بين الثنائي قبل تدخل سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، لإنهاء الخلاف، خاصة أنهما زملاء في الملعب لفترات طويلة في العصر الذهبي للأهلي.

من جانبه، يعقد حسام البدري، المدير الفني، جلسة مع لاعبي الفريق لشرح الأخطاء التي وقع فيها عدد من اللاعبين في لقاء زاناكو الزامبي الذي انتهى بالتعادل السلبي.

ووجه البدري بتجهيز أحمد أيوب، المدرب العام للفريق، فيديوهات لأخطاء وقع فيها خط الوسط والخط الأمامي للفريق وتوضيح كيفية الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة واقتناص أنصاف الفرص وتحويلها إلى أهداف محققة.

ويطير الفريق إلى الكاميرون لمواجهة القطن يوم الحادي والعشرين من مايو الجاري استعداداً للقاء الثاني في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والمزمع إقامته يوم 23 من الشهر نفسه في تمام الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

إلى ذلك، عقد البدري جلسة مطولة مع مسؤول كبير في أحد الأندية العربية، للحديث عن تفاصيل التعاقد معه في حالة الموافقة على رحيله عن الأهلي، بسبب الخلاف المشتعل بينه وبين رئيس القلعة الحمراء، محمود طاهر.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ”إرم نيوز”: “البدري اجتمع مع دبلوماسي عربي كبير جدًا وتحدث معه عن تفاصيل التعاقد مع النادي الذي يتبع له والراتب الشهري الذي سيحصل عليه ووصلت هذه المعلومة لمحمود طاهر رئيس الأهلي الذي أعلن عن غضبه الشديد لإصرار البدري على تصعيد الخلافات مع إدارة النادي”.

وأضاف المصدر: “رئيس الأهلي يخشى من قيام البدري بتكرار السيناريو الذي قام به عندما كان يتولى تدريب الفريق في عهد حسن حمدي عندما رحل في منتصف الموسم وأثناء مشاركة الفريق في دوري أبطال أفريقيا للتدريب في ليبيا”.

البدري أعلن أنه يمتلك عرضاً رسمياً من الدوري الإماراتي وعرضاً آخر من شمال أفريقيا.

ووجه طاهر تحذيراً شديد اللهجة للبدري بعدم استمرار تلويحه بالعروض الخارجية ورحيله عن القلعة الحمراء بعد انتهاء تعاقده في يوليو المقبل، رغم الدعم الذي تقدمه له إدارة النادي برفع راتبه إلى 400 ألف جنيه في الشهر.

وأجرى طاهر اتصالاً هاتفياً مع حسام البدري ونصحه بضرورة ضبط النفس والتوقف عن إطلاق التصريحات المثيرة للجدل في الفترة الأخيرة.