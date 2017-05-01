نجم الأهلي المصري يهاجم البدري.. وهذا نص تقرير الحكم ضد ثلاثي الفريق

المصدر: كريم محمد - إرم نيوز

دخل مؤمن زكريا، لاعب وسط النادي الأهلي المصري، في صدام مع حسام البدري المدير الفني للفريق الكروي بسبب التصريحات التي أطلقها عن سبب استبعاده من قائمة الأهلي في الفترة الأخيرة.

وكان البدري قال إن مؤمن زكريا اختار الزواج في منتصف الموسم وذهب مع زوجته للإمارات، ما جعله غير جاهز بدنيًا للمشاركة في المباريات.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ”إرم نيوز”: “مؤمن زكريا أبدى غضبه الشديد من تصريحات حسام البدري، خاصة أنه حصل على إذن من الجهاز الفني للزواج بعد أن قام بتأجيله أكثر من مرة بسبب ظروف الفريق”.

وأضاف المصدر: “مؤمن أكد لزملائه في الفريق أن تصريحات البدري غير صحيحة خاصة أنه ملتزم في التدريبات ولم يحصل على إجازة زواج سوى لمدة 48 ساعة فقط، وتدرب مع الفريق بكل قوة بعدها ولا يعرف سبب استبعاده من حسابات الجهاز الفني وليس منطقيًا أن يتحدث عنه المدير الفني بطريقة توحي للجميع بأنه مستهتر وغير جاهز”.

وتابع المصدر: “مؤمن زكريا يفكر جديًا في الرحيل عن الأهلي بنهاية الموسم الحالي في حالة استمرار وضعه على دكة البدلاء، خاصة أنه يمتلك عدة عروض احتراف من الخليج”.

ومن جانب آخر، بات البدري وسيد معوض، المدرب المساعد، وحسام عاشور، لاعب وسط الفريق، مهددين بعقوبات كبيرة بعد أحداث لقاء الإنتاج الحربي في الدوري بأمس.

وحصلت “إرم نيوز” على التقرير الذي كتبه محمود عاشور، حكم لقاء الأهلي والإنتاج الحربي، ضد الثلاثي.

وجاء في التقرير: “أولاً حسام البدري قام بالحديث لي وأنا أتوجه له بعبارتين ده تحكيم يعني ثم عبارة أنت جي هنا تعمل إيه هتخوفني ثم تلاها بنظرات لا تليق بحكم المباراة”.

ثانيا: “قام عاشور بجذبي من يدي بشكل غير لائق ما استوجب طرده بعد المباراة”.

ثالثا: “سيد معوض قام بدفعي في صدري الأمر الذي استوجب طرده هو الآخر مع العلم أنه اتصل بي هاتفيًا للاعتذار بعد مغادرة ملعب المباراة”.

وتنص اللائحة على معاقبة اللاعب الذي يقوم بسلوك غير رياضي تجاه الحكم أو أحد مساعديه أو أحد مسؤولي تنظيم المباراة بالإيقاف 4 مباريات مع تغريمه 5000 جنيه.

وترتفع العقوبة لتصل إلى 8 مباريات في حال دفع الحكم أو أحد مساعديه باليد مع تغريم اللاعب 10 آلاف جنيه.

والعقوبة الأكبر تصل إلى الإيقاف لمدة 8 أشهر في حال الاعتداء بالضرب على الحكم أو مساعديه.