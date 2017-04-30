اتحاد الكرة المصري يدرس إقامة دوري 2018 بـ”نظام المجموعتين”

المصدر: أحمد رامي - إرم نيوز

باتت إقامة بطولة الدوري المصري لكرة القدم في الموسم الجديد 2017 / 2018 تواجه مشكلة كبيرة، بسبب خطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” حول إنهاء المسابقة في شهر مايو لإقامة بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وقال عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، لـ”إرم نيوز”: “فيفا أرسل خطابًا رسميًا للاتحاد المصري لكرة القدم من أجل إنهاء مسابقة الدوري الموسم المقبل في شهر مايو بسبب إقامة بطولة كأس العالم في شهري يونيو ويوليو من نفس العام”.

وأضاف حسين: “نحن في ورطة حقيقية لأن الدوري المصري يتعرض للتأجيل مرات عدة لأسباب أمنية خارجة عن إرادة الاتحاد، فضلًا عن مشاركة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم ومشاركة الأندية في بطولات أفريقيا وقد يصل الأهلي أو الزمالك لكأس العالم للأندية في شهر ديسمبر، فضلًا عن أن منتخب المحليين قد يتأهل لكأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في يناير المقبل ما سيؤدي لتأجيل المسابقة”.

وتابع: “سوف نقوم بضغط مباريات الدوري ولكن هذا الأمر سيؤدي لانهيار لاعبي المنتخب الدوليين بدنيًا قبل المشاركة في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، حال التأهل وهو بالطبع ما سيرفضه الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للفريق، خاصة أنه من المؤكد أنه سيطلب معسكرًا طويلًا قبل خوض منافسات المونديال”.

وأردف حسين: “الحل الأمثل للخروج من هذه الأزمة هو إقامة بطولة الدوري الموسم المقبل بنظام المجموعتين حتى نستطيع إنهاء المسابقة في موعدها وإعطاء فرصة لمنتخب مصر للاستعداد بشكل جيد لخوض منافسات بطولة كأس العالم في روسيا حال النجاح في التأهل”.

وكانت المرة الأخيرة التي طبق فيها اتحاد الكرة نظام المجموعتين بالدوري الممتاز في موسم 2013-14، والذي شهد تتويج الأهلي باللقب للمرة السابعة والثلاثين في تاريخه.