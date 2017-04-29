مدرب الزمالك يدخل في صدام مع مرتضى منصور ويرفض ضم مرعي

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

أبدى البرتغالي إيناسيو، المدير الفني لفريق الزمالك المصري، عدم رضاه عن ضم عمرو مرعي، مهاجم إنبي، إلى صفوف الفريق.

وعلمت “إرم نيوز”، أن إدارة النادي عرضت على المدير الفني ضم اللاعب، إلا أن المهاجم لم يبد قبوله، وطلب التخلي عن التعاقد معه.

وطلب إيناسيو ضرورة الاستغناء عن ثنائي الهجوم الأبيض حسام باولو وأحمد جعفر، وضم مهاجم أفريقي قوي بعد انتهاء إعارة ستانلي بنهاية الموسم الحالي.

وأكمل أنه يريد أن يرى مايوكا في الملعب من أجل الحكم على مستواه، خاصة بعدما نفذ اللاعب البرنامج الطبي الذي وضعه له من أجل التخلص من بعد الأوزان الزائدة.

وتعارضت رغبة إيناسيو مع مرتضى منصور، رئيس الزمالك، الذي يصمم على ضم اللاعب حتى لا ينضم إلى صفوف النادي الأهلي، خاصة أن اللاعب وقع على عقود انتقال للناديين.

من جهته، أبدى رئيس نادي الزمالك غضبه من طريقة معاملة المدير الفني للاعبين، والأسس التي يتم بناء عليها اختيار تشكيل الفريق.

جاء هذا عقب التعادل مع طنطا خلال بطولة الدوري الممتاز، معترضًا على لعب إيناسيو بثلاثة لاعبين في وسط الملعب، وهو ما يدل على تحفظه الدفاعي الزائد وعدم المغامرة الهجومية.

ومن جهة أخرى، تلقّى محمود عبدالرحيم “جنش”، حارس مرمى نادي الزمالك، عرضًا من المصري البورسعيدي.

ويريد النادي المصري تدعيم مركز حراسة المرمى في ظل تراجع مستوى بوسكا، ووجود حارس آخر لا يوجد لديه أي خبرات.

ولم يعط اللاعب أي كلمه لمسؤولي المصري، حيث طالبهم بالتمهل لحين معرفة مصيره داخل النادي الأبيض.

وكان جنش أبدى غضبه خلال الفترة الماضية من استبعاده وجلوسه احتياطيًا لأحمد الشناوي.