الأهلي المصري ينهي صفقة ضم “الشحات”.. وصدام بين رئيس النادي والبدري

المصدر: كريم محمد والقاهرة - إرم نيوز

أنهى مسؤولو نادي الأهلي المصري، اتفاقهم مع حسين الشحات، الظهير الأيمن لفريق مصر المقاصة، للانتقال للقلعة الحمراء في الصيف المقبل.

وكان حسام البدري، المدير الفني للأهلي، تمسك بضم اللاعب لتدعيم الجبهة اليمنى بعد تأكد رحيل باسم علي، لاعب الفريق، ورغبة محمد هاني، لاعب الفريق الأحمر الشاب، في خوض تجربة الاحتراف.

وكان الأهلي دخل في مفاوضات جادة مع الفريق الفيومي في الفترة الماضية، من أجل حسم ضم اللاعب بشكل سريع، قبل خوض ماراثون المنافسة مع الزمالك الغريم التقليدي.

واستقر الناديان على تأجيل الإعلان بشكل رسمي عن الصفقة في الفترة الحالية، حفاظاً على استقرار الفريقين في ظل منافستهم ببطولة الدوري العام.

كما اقترب عماد متعب، مهاجم الفريق الأحمر، من العودة للقائمة الأساسية لفريقه في مباراة الإنتاج الحربي المقبلة بالدوري العام.

ويرغب البدري في ضم اللاعب بعد التأكد من شفائه من إصابته الأخيرة في الركبة، إلى جانب تقليص الضغط الجماهيري الشرس ضده بسبب استبعاد اللاعب في اللقاءات الأخيرة.

ويدرس الجهاز الفني للقلعة الحمراء إبعاد عمرو جمال، لاعب الفريق، لصالح متعب، خاصة في ظل تراجع مستواه في المباريات الأخيرة وتنازله عن مكانه الأساسي في التشكيل لصالح كوليبالي.

ومن جهة أخرى، أبدت لجنة الكرة بالنادي الأهلي موافقتها على عرض فريق فياريال الإسباني للشاب ناصر ماهر، من أجل خوض فترة معايشة مع الفريق.

وكان النادي الإسباني أكد رغبته في خوص اللاعب لفترة معايشة للوقوف على مستواه الفني، قبل الدخول بشكل رسمي في مفاوضات معه للانتقال له في الصيف المقبل.

وترى لجنة الكرة بالقلعة الحمراء، أن هذا العرض فرصة كبيرة للاعب، من أجل الاستفادة منه مادياً وخاصة بعد تأكيد مدرب الفريق عدم رغبته في عودة اللاعب خلال الموسم الجديد.

ويلعب ماهر حالياً في صفوف فريق بتروجت معاراً من الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري.

نشب صدام حاد بين المهندس محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، وحسام البدري، بسبب المشاركة في البطولة العربية للأندية المقررة خلال الفترة بين 22 يوليو إلى 10 أغسطس المقبل في مصر.

وأعلن مجلس الأهلي بعد اجتماع مطول، المشاركة في البطولة بشكل رسمي، وهو ما أثار غضب البدري، الذي طالب رئيس الأهلي بعدم خوض البطولة نظراً لتعارضها مع بطولة دوري أبطال أفريقيا، وهو ما يتسبب في إرهاق اللاعبين.

وقال عماد وحيد، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”، إن الفريق سيشارك في البطولة العربية لأهمية هذه النسخة لإقامتها في مصر.

وأشار إلى أن الأهلي يمثل الكرة المصرية في البطولة العربية بجانب الزمالك، والجميع يسعى لإنجاح هذه البطولة في ظل مشاركة العديد من الأندية العربية الكبرى.

وكان العين الإماراتي قد أعلن اعتذاره عن عدم خوض البطولة العربية في نسختها الجديدة بالقاهرة بناء على طلب المدرب الكرواتي زوران ماميتش.

إلى ذلك، قرر المجلس إقالة شوقي عبدالشافي، مدير الأكاديميات بالنادي، بناء على توصية لجنة الكرة، وخاصة أنور سلامة، الذي يقود ثورة تصحيح في قطاع الناشئين والأكاديميات وتعيين إبراهيم عبد الصمد بدلاً منه.

وأعلن المجلس أيضاً تعيين الدكتور عمرو أبو المجد رئيساً لقطاع الناشئين بالأهلي.