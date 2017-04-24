تأجيل مباراة الأهلي المصري والإنتاج بسبب زيارة بابا الفاتيكان

المصدر: كريم محمد - إرم نيوز

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة بشكل رسمي، تأجيل مباراة الأهلي والإنتاج الحربي في بطولة الدوري العام، والتي كان من المقرر إقامتها، يوم الجمعة المقبل، بسبب زيارة بابا الفاتيكان لمصر.

وقال عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، لـ”إرم نيوز”: “طلبت وزارة الداخلية رسميًا تأجيل لقاء الأهلي والإنتاج الحربي وتمت الموافقة على التأجيل بسبب زيارة البابا لمصر”.

وأضاف حسين: “تقرر إقامة المباراة ضمن الأسبوع الـ26 للدوري، يوم 30 أبريل الجاري في السابعة مساء على استاد السلام، أي سيتم التأجيل لمدة 48 ساعة فقط”.

ومن جانب آخر، طلب الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب مصر، انطلاق النسخة الجديدة لبطولة الدوري الممتاز قبل مباراتي أوغندا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018 بأسبوعين.

ويواجه المنتخب المصري أوغندا في مباراتين خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 5 سبتمبر المقبلين ويسعى الأرجنتيني كوبر إلى تجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً بشكل مميز وهو ما دفعه إلى الاتفاق مع جهازه المعاون على ضرورة انطلاق الدوري الموسم المقبل، قبل مواجهتي أوغندا بأسبوعين.