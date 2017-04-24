مدرب الزمالك المصري يرحب بعودة “كهربا”

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

دخل مسؤولو نادي المقاولون العرب في مفاوضات جادة مع علي فتحي، الظهير الأيسر لفريق الزمالك المصري، من أجل تدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم الجديد، من أجل بناء فريق قوي.

وعلمت “إرم نيوز”، أن المفاوضات جاءت مع اللاعب بعد أن تم تجميده على مقاعد البدلاء منذ أن تعافى من إصابته، في ظل الاعتماد الكامل على أحمد فتوح، اللاعب الصاعد.

وطالب اللاعب إدارة المقاولون بإتاحة مهلة من الوقت له من أجل معرفة مصيره داخل القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل القيادة الجديدة للمدير الفني البرتغالي إيناسيو.

ومن جهة أخرى، تبحث إدارة نادي الزمالك عن تدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الجديد، في ظل عدم صلاحية بعض اللاعبين في التواجد مع الفريق الفترة المقبلة.

وتعتزم إدارة النادي الإطاحة بإبراهيم صلاح، لاعب وسط الفريق، بنهاية الموسم الحالي.

وتنتظر الإدارة حسم صفقة محمود عبدالعزيز، لاعب وسط نادي سموحة، التي دخلت في مفاوضات جادة معه، وتريد الإدارة البيضاء أن تدخل في صفقة تبادلية مع النادي السكندري، ودفع مقابل مالي بسيط للحصول على خدمات اللاعب.

إلى ذلك، أبدى حسام باولو، مهاجم الفريق الأبيض، استياءه الشديد بسبب تجاهل المدير الفني للفريق له.

واستبعد المدير الفني البرتغالي اللاعب من قائمة الفريق لمواجهة المصري البورسعيدي في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأوضح مصدر داخل الجهاز الفني، أن إيناسيو غير مقتنع تمامًا باللاعب، نظرًا لقلة مجهوده خلال التدريبات، الأمر الذي أدى إلى استبعاده، ولوح اللاعب بالرحيل بنهاية الموسم الحالي، حال عدم إعطائه الفرصة من قبل المدير الفني، أسوة بجميع زملائه في الهجوم.

وفي سياق منفصل، أعلن مصدر داخل مجلس إدارة نادي الزمالك أن رئيس النادي مرتضى منصور أعلن رغبته في عدم بيع محمود عبدالمنعم “كهربا”، المعار لصفوف اتحاد جدة السعودي، والاستفادة من جهوده لصالح القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

ورحب المدير الفني للفريق الحالي إيناسيو بعودة اللاعب، بعدما شاهد له العديد من المباريات، مشددًا على أنه لاعب مميز ويمكنه سد العجز في العديد من الأماكن بالملعب.

وأوضح أحد أعضاء المجلس أن رئيس النادي قال، إنه مادام اللاعب لن يباع بالمبلغ الذي حدده المجلس فلن يتم التفريط في اللاعب بأي سعر، وعودته للقلعة البيضاء سوف تزيد من قوة الفريق بجانب اللاعبين المميزين المتواجدين خلال الوقت الحالي.