الأهلي المصري يسعى لضم إبراهيم حسن.. وسيون يريد نيدفيد

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

دخل النادي الأهلي المصري في مفاوضات جادة مع إبراهيم حسن، صانع ألعاب الإسماعيلي، لمحاولة ضمه خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويتطلع الأهلي إلى الحصول على اللاعب صاحب الإمكانيات المميزة، كبديل لعبدالله السعيد، لاعب وسط الفريق، الذي تراجع مستواه أخيراً.

وأفاد مراسل “إرم نيوز”، أن الأهلي عرض على الإسماعيلي مقابلا ماديا وصل إلى 6 ملايين جنيه، بالإضافة إلى اختيار الدراويش لاعبين للحصول على لاعب الوسط.

وأبدى حسام البدري، المدير الفني للأهلي، استياءه الشديد من تقهقر مستوى السعيد منذ العودة من بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التي اقيمت في الغابون يناير الماضي.

ويسعى الأهلي إلى الحصول على اللاعب لمدة 4 سنوات مقبلة، لتأمين انتقاله إلى الصفوف الحمراء، وسط تفكير جاد من الإسماعيلي لإتمام الصفقة بشكل رسمي.

من جهة أخرى، تلقى عمرو بركات، لاعب الأهلي، عرضين من وادي دجلة ومصر المقاصة للرحيل عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وعقد اللاعب جلسة خاصة مع سيد عبدالحفيظ، مدير كرة النادي الأهلي، والذي بدوره نقل ما قاله بركات إلى المدير الفني للفريق لمعرفة رأيه في رحيل اللاعب من عدمه.

وطالب البدري، عبدالحفيظ بإبلاغ اللاعب بتأجيل أي عروض مقبلة له، والبقاء في صفوف الأهلي، نظراً لاحتمالية حدوث أي ظروف طارئة تجعله يعتمد على اللاعب بشكل أساسي.

في السياق ذاته، طالب سيون السويسري الحصول على خدمات كريم نيدفيد، لاعب وسط الأهلي، المستبعد من صفوف الفريق خلال المباريات المؤخرة.

وخاطب نيدفيد النادي السويسري بإرسال تفاصيل العرض بشكل رسمي إلى الأهلي لمعرفة رأي الفريق في الموافقة برحيله من عدمه دون العروض الشفهية التي لن تجدي نفعاً.

وابتعد نيدفيد خلال الفترة الأخيرة عن دائرة اهتمامات البدري بعدما بدأ المدير الفني مسيرته مع الفريق بالاعتماد عليه في التشكيل الأساسي.

ويستعد الأهلي لمواجهة طنطاً، غداً الاثنين، في إطار الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري العام بتدريبات مكثفة.