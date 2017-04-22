نجم الإسماعيلي على رادار الأهلي المصري

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

أبلغ محمد حمدي زكي، لاعب الأهلي المصري والمعار إلى صفوف نادي إنبي، إدارة ناديه، رفضه التام الدخول في صفقات تبادلية.

وأوضح اللاعب أنه حال عدم عودته من جديد إلى القلعة الحمراء سيطالب بفسخ عقده، من أجل الانتقال إلى الفريق الذي يريده حتى لا يكون مجبرًا على أي فريق.

وكان المدير الفني للنادي الأهلي، حسام البدري، أعلن أنه من الممكن أن يدخل اللاعب في صفقة تبادلية مع نادي إنبي من أجل التعاقد مع عمرو مرعي، مهاجم الفريق البترولي.

وشدّد اللاعب للإدارة على ضرورة تلبية رغبته بعدم الدخول في صفقات تبادلية، تعويضًا له عن الفترة التي قضاها ولم يشارك بها داخل جدران القلعة الحمراء.

وفي سياق آخر، طالب وليد سليمان، لاعب وسط الأهلي، من إدارة النادي إعفاءه من نسبة المشاركة خلال الموسم الجديد.

ويريد اللاعب أن تتم معاملته مثل اللاعبين الكبار في الفريق، حيث أبدى سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، عدم موافقته على هذا الطلب، موضحًا له أنه تم وضع هذا البند لحسام غالي وعماد متعب خلال العقد الجديد، تقديرًا لجهودهما الكبيرة مع النادي، وأن هذا الأمر لم تتم الموافقة عليه لأي لاعب آخر.

إلى ذلك، وضع مسؤولو النادي الأهلي، باهر المحمدي، لاعب الإسماعيلي، كأحد أهم أهداف الفريق من أجل ضمه خلال الموسم الجديد.

ووضع الجهاز الفني للأهلي اللاعب بديلًا لحسين الشحات، لاعب نادي مصر المقاصة، حال مغالاة الفريق الفيومي في الصفقة.

ويجيد باهر اللعب في مركز الظهير الأيمن وظهر بشكل مميز للغاية مع الدراويش خلال الفترة الماضية، والجميع يتوقع مستقبلًا قويًا للاعب.

وتحاول الإدارة حسم صفقات الموسم الجديد مبكرًا حتى لا يحدث أي مزايدات من قبل الخصوم، وهو ما حدث خلال الفترة الماضية.