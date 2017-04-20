مصر.. وادي دجلة يحصل على توقيع نجمي النادي الأهلي

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

فجّر مصدر داخل مجلس إدارة نادي وادي دجلة أن إدارة النادي حصلت على توقيع حسام غالي وعماد متعب لاعبي الأهلي.

واستغلت إدارة النادي الدجلاوي علاقة اللاعبين المتوترة مع حسام البدري المدير الفني للفريق وحصلت على توقيعهما.

وأوضح مصدر مقرب من ماجد سامي رئيس الأهلي أن التوقيع جاء بعدما تأكد مسؤولو وادي دجلة عدم توثيق عقودهما الجديدة في الاتحاد المصري.

ومن المقرر أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفتين بنهاية الموسم الحالي، خاصة بعد أوصى ميدو بضم الثنائي.

وأنهى مسؤولو نادي المقاولون العرب اتفاقهم مع محمد نجيب الأهلي من أجل الانتقال إلى صفوف الذئاب خلال الموسم الجديد.

ويرغب نادي المقاولون العرب في تدعيم دفاعه، بداية من الموسم الجديد في ظل انخفاض مستوى اللاعبين المتواجدين حاليًا.

ومن جهة أخرى شهد تدريب الأهلي غياب مؤمن زكريا لاعب وسط الفريق الأول عن التدريبات.

وجاء غياب زكريا بسبب أدائه مناسك العمر، بعد أن حصل على إذن من الجهاز الفني.

ومن المقرر أن ينتظم مؤمن في تدريبات الفريق السبت المقبل بعد انتهاء اللاعب من مناسك العمرة والعودة من الأراضي المقدسة.