الأهلي يرفض الحكام المصريين للقاء القمة

المصدر: كريم محمد وأحمد رامي - إرم نيوز

صدّر النادي الأهلي المصري، برئاسة محمود طاهر، أزمة جديدة بسبب لقاء القمة أمام الزمالك، والمقرر إقامته الخميس المقبل، في بطولة الدوري العام.

وقال مصدر داخل إدارة الكرة في الأهلي لـ”إرم نيوز”، إن إدارة ناديه ترفض تمامًا خوض القمة في حال إسناد مهمة إدارة المباراة لحكام مصريين.

وأضاف المصدر: “الأهي لا يشكك في نزاهة التحكيم المصري، ولكن الخروج عن المتعارف عليه، في إسناد مباراة القمة لحكام أجانب، أمر يثير الشك، خاصة أن رئيس لجنة الحكام بنفسه، أعلن سلفًا أنه لديه علاقات مميزة بالدول الأوروبية كافة، ويستطيع إحضار الحكام الأجانب من أيّة دولة وفي أي توقيت.

وأشار المسؤول الأهلاوي، إلى أن التحكيم المصري، سيكون مستمعًا لجميع الاعتراضات والتوجيهات، التي من الممكن أن تضاف لضغوط المباراة، وتؤثر في اتخاذ القرارات، في أثناء سير اللقاء، وهو ما قد يؤثر على أحداث المباراة.

واختتم بأن الأهلي أعلن سلفًا إصراره على أن تكون القمة بحكام أجانب، لضمان خروجها في أجواء مثالية، رافضًا ما يلجأ إليه البعض حاليًا، وفي مقدمتهم رئيس لجنة الحكام في تطبيع الأمور، بإقامة المباراة بحكام أجانب.

من ناحية أخرى، رحب النادي الأهلي، باحتراف علي معلول، ظهير أيسر الفريق، في الدوري الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية، شهر يناير المقبل.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ”إرم نيوز”: “رحب الأهلي برحيل معلول، وحددت الإدارة 3 ملايين دولار، للاستغناء عن الدولي التونسي، فترة الانتقالات الشتوية”.

وأضاف المصدر: “رغم أن حسام البدري، المدير الفني للأهلي، رفض الاستغناء عن معلول لحاجة الفريق لجهوده، بعدما عرض الترجي مليون و700 ألف دولار لضم اللاعب، إلا أن إدارة النادي أبدت موافقة مبدئية على بيعه للنادي الإسباني الذي يرغب في ضمه، حال وصول سعره إلى 3 ملايين دولار، حيث سيحصل النادي من وراء هذه الصفقة على مقابل مالي كبير بعدما سبق واشترى معلول بـ700 ألف دولار من الصفاقسي الصيف الماضي”.

وقال مصدر في مجلس الإدارة، إن اللاعب يرغب في الرحيل والعودة لبلاده، بعد تعرضه لضغوط عائلية تُطالبه بالرحيل عن القاهرة، بجانب ابتعاده عن تشكيل فريقه خلال الفترة الماضية، بصرف النظر عن مشاركته في لقاء الألومونيوم بالكأس لتواضع الخصم.

ووأضح أن الأمر سيتم حسمه بالتنسيق بين المجلس والجهاز الفني للفريق، عقب مباراة القمة المُرتقبة، المُقرر لها الخميس المقبل، في ختام منافسات الدور الأول لبطولة الدوري.

إلى ذلك، تحرك نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، من أجل منع لاعبه يوسف أوباما، من الانتقال لصفوف الأهلي المصري، في بداية الموسم المقبل، في صفقة انتقال حر.

وقال مصدر داخل الزمالك لـ”إرم نيوز”: “كلف مرتضى منصور، مدير الكرة، إسماعيل يوسف، بكشف ملابسات، ما يتعلق بصفقة انضمام يوسف إبراهيم أوباما، مهاجم الفريق السابق، ووادي دجلة الحالي، إلى صفوف الأهلي، في بداية الموسم المقبل”.

وأضاف المصدر: “طلب مرتضى من تيغانا، عرقلة تلك الصفقة، ومنع انضمام أوباما إلى الأهلي، رغم حصول الأخير على توقيع اللاعب”.

وينتهي عقد أوباما مع دجلة، بنهاية الموسم الجاري، ويعتبر اللاعب غير موجود على ذمة الزمالك.

وفي ذات الإطار، حذر مسؤولو الزمالك، النيجيرى معروف يوسف، لاعب وسط الفريق الأبيض، من الدخول فى مفاوضات مع الأهلي.

ويأتى ذلك بعد الأنباء التى ترددت، بشأن ترشيح اللاعب للانضمام إلى صفوف الفريق الأحمر، خاصة أن تعاقده ينتهي مع الزمالك، بنهاية الموسم، ويحق له التوقيع لأي فريق في يناير.