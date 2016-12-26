مصر.. رئيس الزمالك يفتح النار على أحمد حسن

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

شدد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، على أنه رفض انضمام أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق لنادي الزمالك، نتيجة تقوس أقدامه.

وأضاف منصور في تصريحاته لإحدى القنوات الفضائية: لا أعلم متى لعب في نادي الزمالك؟ اللاعب ذهب إلى البرتغال للعمل وجاء إلى الزمالك، حسن فتح على نفسه نار جهنم، “هو زعلان علشان ساب مراته وأولاده وذهب للزواج من إحدى المذيعات”.

وأشار رئيس الزمالك إلى أنه يريد معرفة من أين جاءت أمواله هل عبر شركات السياحة، قائلًا إنه لن يتركه على الإطلاق وإنه حال استمراره في قناة “dmc” سوف يمنع مباريات الزمالك عن القناة.

وأوضح منصور أنه سوف يبحث في ثروة حسن الطائلة ليعلم من أين جاء بشركات السيارات والمعارض وشركات السياحة، لمعرفة ما إذا كان يدفع الضرائب من عدمه، متوعدًا برفع قضية عليه ولن يتركه على الإطلاق.

وشدد رئيس نادي الزمالك المصري على أنه لم يكن بلطجيا في يوم من الأيام، ولكنه سوف يحصل على حقه بالقانون، موضحًا أنه قال له نصًا: “لن يتركه بالقانون وليس بالتهديد أو الوعيد كما ادّعى حسن في البيان الذي أصدره أمس”.

من جهة أخرى، قال منصور إن المصلحة العامة للوطن تستوجب تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، الخميس المقبل.

وأضاف منصور أن الأهلي لو لديه الرغبة في التأجيل لن يعترض الزمالك وسوف يوافق، موضحًا أن اتحاد الكرة سوف يكون سعيدًا للغاية، بالإضافة إلى الأمن المنشغل بتأمين الكنائس.

وأشار رئيس نادي الزمالك إلى أنه إذا اقترح الأمر سوف يدّعي البعض أن الزمالك خائف من تعدد وكثرة الإصابات التي يعاني منها الفريق.

وعن مصطفى فتحي، لاعب الفريق، أبدى منصور رفضه التام لإعارة اللاعب بمبلغ 500 ألف يورو فقط، مستنكرًا عرض تورينو الإيطالي الضعيف نظير موهبة اللاعب.

وأوضح رئيس الزمالك أنه ليس من المنطقي إعارة فتحي بمجرد انتهاء إصابته بعد أن تكبد النادي مصروفات كثيرة لعلاجه، مطالبًا اللاعب بالهدوء والتركيز مع الزمالك خلال الفترة المقبلة.