الفيصلي الأردني يهزم نصر حسين داي ويحقق فوزه الثاني بالبطولة العربية

حقق فريق الفيصلي الأردني فوزه الثاني على التوالي في البطولة العربية للأندية لكرة القدم (دوري أبطال العرب) وتغلب على نصر حسين داي الجزائري 1/صفر، اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى للبطولة المقامة في مصر.

ويدين الفيصلي بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه السنغالي دومينيك ميندي الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 51.

وفاز الفيصلي في المباراة الأولى على الأهلي المصري 1/ صفر كما تغلب نصر حسين داي على الوحدة الإماراتي 2/صفر.

ويتصدر الفيصلي ترتيب المجموعة الأولى برصيد ست نقاط في الصدارة وتجمد رصيد نصر حسين داي عند ثلاث نقاط في المركز الثاني، بينما يبقى الأهلي والوحدة بلا رصيد من النقاط قبل مباراتهما معا في وقت لاحق اليوم.