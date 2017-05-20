رئيس الريان القطري يعلن استقالته بعد خسارة كأس الأمير

أعلن الشيخ سعود بن خالد آل ثاني استقالته من مجلس إدارة نادي الريان القطري، مشيرًا إلى أنه سيتقدم بالاستقالة رسميًا من خلال الجمعية العمومية المقبلة، مؤكدًا أن الإدارة لم تقصّر في حق النادي.

وخسر الريان 1 / 2 في الوقت القاتل أمام السد ليفشل في إنقاذ موسمه بأي بطولة هذا الموسم بعد خسارة الدوري وكأس قطر وكأس الأمير والخروج من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا .

وأكد رئيس نادي الريان في تصريحات صحفية بعد المباراة اعتذاره للجماهير بعد الوقوف خلف الفريق، قائلاً لهم: “شكرًا على ما قدمتموه طوال الموسم، فكنتم الداعم الرئيس للفريق، ونحن قصّرنا في حقكم”.

وأضاف: “الجماهير جاءت في الموعد، وملأت استاد خليفة الدولي، والريان قدم مباراة كبيرة بغض النظر عن الخسارة، والسد أيضًا قدّم مباراة كبيرة، واستحق اللقب، لكن الحظ لم يحالف فريقنا في مباراة اليوم على الرغم من الأداء الكبير الذي قدمه طوال اللقاء”.

وأضاف: “فخور أيضًا لأنني رأيت اليوم جمهور السد الحقيقي الذي ساند فريقه، كما أنني اليوم فخور بهذا العرس وأرى أنها أرقى مباراة نهائية في بطولات كأس الأمير حيث الحفل والأداء وحضور أمير البلاد إضافة إلى ما قدمه الفريقان من مستوى فني يليق بسمعة الكرة القطرية ويليق بحضور الأمير وحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم”.