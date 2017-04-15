فوز السد وتعادل لخويا في ختام الدوري القطري

المصدر: الدوحة - إرم نيوز

انتزع السد فوزًا صعبًا من ضيفه الجيش 2/1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في المرحلة الـ 26 الأخيرة من دوري نجوم قطر لكرة القدم والتي شهدت أيضًا فوز الخريطيات على الغرافة 2/0 وتعادل الشحانية مع لخويا 2/2.

وسجل هدفي السد حمزة الصنهاجي في الدقيقة 10 وحسن الهيدوس في الدقيقة 24 من ركلة جزاء، فيما سجل هدف الجيش ساردور راشيدوف في الدقيقة 67.

واضطر فريق السد لاستكمال المباراة بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 32 بعد طرد سعد عبدالله الشيب.

ورفع السد رصيده إلى 61 نقطة في المركز الثاني فيما توقف رصيد الجيش 45 نقطة في المركز الرابع.

وفي المباراة الثانية، فاز الخريطيات على الغرافة 2/0.

وسجل هدفي الخريطيات سانزهار تورسونوف في الدقيقة 9 ورشيد تيبركانين في الدقيقة 40 من ركلة جزاء.

ورفع الخريطيات رصيده إلى 34 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد الغرافة عند 40 نقطة في المركز الخامس.

وفي المباراة الثالثة، سقط لخويا في فخ التعادل مع الشحانية 2/2.

وسجل هدفي لخويا إدجار دا سيلفا وعبدالرحمن موهيد في الدقيقتين 43 و78 فيما سجل هدفي الشحانية نبيل أنور من ركلة جزاء في الدقيقة 71 وفهد خلفان النوبي في الدقيقة 89 من ركلة جزاء.

وأهدر عبدالرحمن محمد لاعب لخويا ركلة جزاء في الدقيقة 60.

ورفع لخويا رصيده إلى 63 نقطة في صدارة الترتيب وتوقف رصيد الشحانية عند 22 نقطة في المركز الثاني عشر.

يذكر أن لخويا كان قد تُوِّج بلقب الدوري لهذا الموسم في وقت سابق فيما كانت أندية الوكرة ومعيذر والشحانية قد هبطت من دوري نجوم قطر.

ويلعب الشحانية مباراة فاصلة مع فريق قطر يوم الأربعاء المقبل لتحديد ما إذا كان فريق الشحانية سيظل في دوري النجوم أو سيصعد فريق قطر على حسابه.