أحداث مؤسفة واشتباكات عقب مواجهة النفط والطلبة بالدوري العراقي (فيديو وصور)

المصدر: إرم نيوز

شهدت مباراة فريق النفط مع الطلبة بالدوري العراقي، والتي انتهت بنتيجة 2 – 2، من المباراة التي جرت، أمس الجمعة، في ملعب الشعب الدولي لحساب الجولة 25 من الدوري العراقي، أحداثا مؤسفة وشغب واشتباكات.

وذكر المكتب الإعلامي لنادي الطلبة، أن ما حدث من شغب بعد مباراة الطلبة والنفط يتحمله مدرب النفط، حسن أحمد.

وقال عضو المكتب الإعلامي في نادي الطلبة، أحمد حطاب، إن “جميع الصور وشهود العيان أكدوا أن من بدأ بالاعتداء هو مدرب النفط حسن أحمد”.

وأضاف: “أما جمهور الطلبة فكانت ردة فعله الغاضبة نتيجة تصرف مدرب النفط، الذي رد على جمهور الطلبة بالسب والشتيمة”.

كما شدد مشرف كرة الطلبة، وعضو إدارة النادي، علي الساعدي، أن مدرب النفط قام بمهاجمة دكة بدلاء فريق الطلبة بعد تسجيل فريقه هدف التعادل في مباراة أمس، مشيرا إلى أن أحمد وصف الجهاز التدريبي لنادي الطلبة بـ”البعران”.

وقال الساعدي: “المباراة كانت تسير بشكل طبيعي وكان فريقنا متقدما بهدفين الى الدقيقة 90 من المباراة، وبعد تسجيل النفط هدف التعادل، تفاجأنا بمهاجمة مدرب النفط حسن أحمد دكة بدلاء فريقنا بحركة استفزازية ومن ثم بالسب والشتيمة، وآخر ماقله بالحرف الواحد (البعران صاروا مدربين)، ولم أرد عليه لأني لم أجد مبررا لهجوم أحمد على الجهاز الفني لفريقنا”.

وأضاف: “وبسبب تهجم مدرب النفط على فريقنا، كانت هناك ردة فعل من جمهور الطلبة بهتافات تسيء لمدرب النفط، فأكمل أحمد فعلته بالرد على الجمهور بالسب والشتيمة، فثارت ثائرة جمهور الطلبة وقام بتكسير زجاج حافلة فريق النفط المتوقفة داخل ملعب الشعب الدولي”.

وأبرز: “بعدها قامت القوات الأمنية باحتجاز عدد من مشجعي فريقنا وتم إخلاء سبيلهم فيما بعد أن تعهدنا لإدارة النفط بإصلاح كل الأضرار الناتجة من هجوم مشجعينا”.

وأوضح: “مدرب النفط كان السبب الرئيس في أحداث الشغب بعد المباراة وأمام أنظار مشرف المباراة عصام الدخيل الذي دون اعتداء المدرب في تقرير المباراة”.

وحصل كل فريق على نقطة رفعت رصيد النفط إلى51 نقطة فيما بلغ رصيد الطلبة 39 نقطة .