النفط ينسحب من الدوري العراقي

المصدر: إرم نيوز

قررت الهيئة الإدارية لنادي النفط العراقي الانسحاب من منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم.

ونشر النادي بيانا رسميا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قال فيه: “جاء هذا النسحاب ردا على الأحداث الأخيرة في ملعب القوة الجوية وعدم وجود موقف إيجابي لإدارة القوة الجوية، بل كان العكس من خلال تصريحات نائب رئيس الهيئة الإدارية للجوية، وليد الزيدي، الذي لم يكن حاضرا في المباراة وصرح بكلام مناف للحقيقة وعار من الصحة”.

وكانت الهيئة الإدارية لنادي النفط الرياضي قدمت شكوى رسمية لدى الاتحاد العراقي لكرة القدم بسبب قيام لجنة الحكام التابعة له بتغيير الطاقم التحكيمي لمباراة فريق النفط ضد فريق القوة الجوية في الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم التي شهدت أخطاء تحكيمية كثيرة، بحسب وجهة نظر إدارة النفط.

وذكر مصدر في إدارة النفط، إن الهيئة الإدارية لنادي النفط قدمت شكوى رسمية إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم ضد لجنة الحكام بسبب قيامها، وبشكل مفاجئ، بتغيير الطاقم التحكيمي لمباراة فريق النفط مع القوة الجوية التي شهدت ارتكاب حكم الوسط يوسف سعيد بعض الأخطاء.

وأكدت الإدارة أن المباراة كانت منوطة بشكل رسمي للحكم الدولي مهند قاسم. علماً بأن المباراة انتهت لمصلحة القوة الجوية بهدفين مقابل هدف واحد، حيث أثيرت الكثير من الأقاويل حول ضربة الجزاء التي منحها الحكم لمصلحة الجوية التي جاء منها هدف الفوز الثاني للجوية.