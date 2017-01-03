صفقة محسن جوهر تثير جدلًا واسعًا في سلطنة عُمان

المصدر: أحمد نبيل- إرم نيوز

تلقى نادي صحم العُماني طلبا من نظيره النصر بعدم الممانعة بعودة اللاعب الدولي محسن جوهر إلى صحم في فترة الانتقالات الشتوية الحالية ومن المقرر أن يتم التواصل بين رئيس مجلس إدارة النصر الشيخ عامر الشنفري ورئيس مجلس إدارة صحم عادل الفارسي لمناقشة التفاصيل المالية.

وقال الفارسي عبر حسابه على تويتر “تلقيت من أخي الشيخ عامر الشنفري رئيس نادي النصر الرياضي رسالة موافقة رسميه لانتقال اللاعب محسن جوهر إلى نادي صحم وسنتواصل بخصوص الشروط.”

وتفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا الخبر واعتبره البعض “سلاحا ذا حدين” نظرا لتراجع مستواه عن ما كان عليه في صفوف صحم.

على الجانب الاخر رحبت الجماهير بعودة جوهر “التي ستعزز بالتأكيد من قوة الفريق الذي يتطلع لتحقيق النتائج الإيجابية في الاستحقاقات القادمة واعتلاء منصات التتويج خاصة كأس السلطان.”

ولم يظهر جوهر – الذي أكمل عامه الخامس والعشرين قبل يومين فقط – بالمستوى نفسه الذي كان عليه حينما كان في صفوف صحم خلال المواسم الماضية.

وقالت صحيفة “الحدث” العٌمانية إن النصر يطالب صحم بدفع ١٠ آلاف ريال عماني للموافقة على عودة جوهر وهو ما سيتم مناقشته بين إدارة الناديين.

وجوهر أحد اللاعبين المتألقين في الآونة الأخيرة إلا أن انتقاله للنصر لم يكتب له النجاح الذي بدأ به مع صحم ليعود إلى المكان الذي انطلق منه وتوهج.

هدف رائع من محسن جوهر في مرمى الشباب وفرحة جماهير صحم بالهدف في نهائي الدرجة الثانية عام 2008 م . pic.twitter.com/EubbcrvzDi — InFσ Sρσrτs (@Info_sports2) ٦ ديسمبر، ٢٠١٦

من جهة أخرى، قرر نادي صحم توقيع عقوبة مغلظة على لاعبي فريق الكرة الطائرة بالنادي خالد المزيني ومنذر المزيني بسبب رفضها خوض تدريبات الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وقال النادي في تغريدة عبر تويتر إنه قرر إيقاف اللاعبين 3 سنوات مع منعهما من مزاولة أي نشاط رياضي، وإخطار الاتحاد العماني للكرة الطائرة بالأمر.