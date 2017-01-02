العراقي جستن ميرام يرفض عرضا من الوحدات الأردني.. تعرف على السبب

المصدر: إرم نيوز

أعرب المدرب العراقي عدنان حمد، المدير الفني لفريق الوحدات الأردني، عن رغبته بضم العراقي المحترف، العراقي جستن ميرام بنظام الإعارة.

بينما كشفت مصادر عراقية، أن اللاعب يرفض بسبب القيمة المالية للعقد.

وجستن لاعب أمريكي ذو أصول عراقية، ويلعب لنادي كولومبوس كرو وهو أحد أندية الدوري الأمريكي.

ومثل ميرام منتخب العراق مؤخرا خلال تصفيات آسيا المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 وكأس آسيا 2019 بالإمارات.

ويبلغ اللاعب من العمر 25 عاما من مواليد عام 1988 من ولاية ميتشغان الأمريكية، يلعب فى مركز الجناح وهو هداف الدورى الأمريكي.

واللاعب من أب وأم عراقيين من بغداد هاجرا إلى أمريكا، بدأ كرة القدم في دوري المدارس وأيضا في دوري الجامعات والذي حصل فيه على جائزة أفضل لاعب شاب عام 2008.

في 2014 استدعاه حكيم شاكر للتدريب مع منتخب العراق وفي أغسطس 2014 استدعاه كلينسمان، مدرب منتخب أمريكا، لتمثيل المنتخب الأول رسميا، لكم اللاعب تمسك بتمثيل منتخب بلاده.