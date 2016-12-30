الكويت.. الفحوصات تظهر معاناة طلال الفهد من ورم سرطاني(فيديو)

المصدر: إرم نيوز

فاجأ طلال الفهد محبيه بنبأ صادم عندما قال إن الفحوصات الطبية التي أجراها في بريطانيا أثبتت وجود ورم سرطاني.

وقال الفهد وهو الرئيس السابق للجنة الأولمبية الكويتية والاتحاد المحلي لكرة القدم في مقطع فيديو بثّه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن الفحوصات أثبتت وجود ورم سرطاني في الحالب الأيمن وهو ما يستدعي التدخل الجراحي، لإزالة الكلية والحالب وجزء من المثانة.

وسافر طلال الفهد إلى لندن يوم الخميس الماضي لإجراء الفحوصات الطبية بعد الألم الذي ألمّ به بشكل مفاجئ.

وقال الفهد إنه سيستمر في مقاومة المرض حتى التخلص منه مع الاستعانة بالله.

وطلب الفهد من عشاقه ومحبيه الدعاء له على أمل التخلص من المرض.

والفهد البالغ عمره 47 عامًا كان رئيسًا للجنة الأولمبية الكويتية والاتحاد الكويتي لكرة القدم قبل قرار حلهما في أغسطس الماضي ما أسفر عن إيقاف الرياضة الكويتية دوليًا وعدم مشاركتها في أولمبياد ريو دي جانيرو.

وكان الفهد لاعبًا في فريق شباب نادي القادسية مطلع ثمانينات القرن الماضي كما مثّل منتخب شباب الكويت في تصفيات كأس آسيا 1984.

وترأس نادي القادسية سنوات طويلة اعتبرها البعض العصر الذهبي للنادي حيث حقق معه عدة بطولات في كرة القدم، وفي جميع الألعاب.