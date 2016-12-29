المنتخب العراقي يلغي مباراته الودية مع إيران

المصدر: طهران - إرم نيوز

أبلغ الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، نظيره الإيراني، بإلغاء المباراة الودية بين منتخبي البلدين المقرر إقامتها في 18 من آذار/مارس المقبل في ملعب آزادي وسط العاصمة طهران، للاستعداد لمرحلة الإياب في تصفيات أمم آسيا المؤهلة لكاس العالم في روسيا 2018.

وقال الاتحاد العراقي في بيان نشرته وسائل إعلام إيرانية: “أبلغ الاتحاد الإيراني في رسالة خاصة عن إلغاء المباراة الودية بين المنتخبين الإيراني والعراقي، التي كان من المقرر إقامتها في طهران في 18 مارس/ آذار المقبل”.

وأوضح الاتحاد العراقي :”أنه طلب من الاتحاد الإيراني استضافة مباراة المنتخب العراقي الودية مع نظيره اللبناني في ملعب آزادي بالعاصمة طهران التي ستقام في مارس/آذار المقبل”، مرجحًا أن “يوافق الاتحاد الإيراني على طلبه، مضيفًا إن “إيران كانت قد تعاونت سابقًا على إقامة المباريات الودية أو الرسمية في طهران”.

وكان محمد خلف، مدير الإعلام في المنتخب العراقي، أعلن، الثلاثاء الماضي، أن “مدرب المنتخب راضي شنيشل لديه رغبة لإقامة مباراة ودية مع إيران لاختبار قدرة المنتخب العراقي”، مضيفًا: “شنيشل طلب من الاتحاد العراقي لكرة القدم تهيئة الظروف لإقامة مباراة ودية مع إيران”.

وتقلصت آمال تأهل المنتخب العراقي بشكل كبير بعدما توقف رصيده عند 3 نقاط بعد 5 مباراة ضمن مجموعته الثانية التي تضم السعودية وأستراليا واليابان، والإمارات وتايلاند.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب العراقي مع نظيره الاسترالي في 23 آذار/مارس المقبل في أول مباراة له في المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية.