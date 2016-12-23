تأجيل القرار بشأن مشاركة الكويت بتصفيات آسيا

المصدر: الكويت - إرم نيوز

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل موعد اتخاذ قراره النهائي بشأن مشاركة الكويت في الدور النهائي من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2019 بالإمارات، وذلك استجابة منه لطلب الاتحاد الكويتي.

ووافقت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على بحث وضع مشاركة الكويت في التصفيات يوم 11 يناير المقبل، وذلك بعد يوم واحد من اجتماع مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وفي حالة استمرار الإيقاف المفروض على الاتحاد الكويتي سيجرى استبدال المنتخب الكويتي بفريق آخر في القرعة المقررة يوم 23 يناير 2017 في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وكان الاتحاد الدولي للعبة قد قرر في العام الماضي إيقاف اتحادي الكويت وأندونيسيا بسبب التدخل السياسي في أعمالهما الداخلية.