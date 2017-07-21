رسميًا.. سامسونغ تكشف موعد إطلاق Galaxy Note 8‏ 

أعلنت شركة سامسونغ الموعد الرسمي لإطلاق هاتفها العملاق المنتظر غلاكسي نوت 8، وهو 23 أغسطس من العام الجاري، أي قُبيل عقد مؤتمر برلين التقني السنوي IFA، وفقًا لما جاء على موقع تيك كرانش التقني.

وأشارت الشركة من خلال صورة نشرتها عبر مختلف حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي، إلى أن هاتفها الجديد سيحمل تقريبًا نفس تصميم هاتفها أس 8 بشاشة Infinity Screen والتي تعتمد على حواف أقل بكثير، مع وجود انحناءين في الشاشة من الجانبين.

ورجحت التسريبات التي خرجت للنور مؤخرًا أن الجهاز الجديد سيتوافر على شاشة 6.3 بوصة، أي أكبر من S8 بـ0.1 بوصة، ولكن بحجم أكبر كثيرًا من شاشة نوت 7 المتفجر ذي الـ 5.7 بوصة.

ومن المتوقع أن تخفّض سامسونغ حجم بطارية النوت 8 إلى 3300 مللي أمبير، بدلاً من 3500 مللي أمبير، وهي السعة التي تسببت في انفجار النوت 7، بالإضافة إلى توافر بيكسباي، مساعد سامسونج الشخصي، على متن هاتف نوت 8، والذي ما زال غير مستقر في التعامل مع الإنجليزية.