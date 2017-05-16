“HTC” تكشف النقاب عن هاتفها الجديد (فيديو)

المصدر: محمد عادل - إرم نيوز

كشفت شركة “اتش تي سي” عن هاتفها الجديد “HTC U11″، الثلاثاء، وذلك بالتزامن مع احتفال الشركة بعيد ميلادها العشرين، وفقًا لموقع “أندرويد سنترال” التقني.

وذكرت الشركة أن هاتفها الجديد سيغير مفهوم التعامل مع الهواتف الذكية داخل السوق التقنية، حيث أطلقت ميزة جديدة للهاتف تدعى (Edge Sense).

وتسمح الميزة الجديدة للمستخدم التعامل مع الهاتف من خلال الضغط على إطاره الخارجي، وعندها يتم تشغيل الكاميرا أو تشغيل تطبيق يكون المستخدم حدده مسبقًا، دون الحاجة للقيام بأي خطوة إضافية أو حتى لمس الشاشة.

وتتيح الشركة للمستخدم اختيار أي تطبيق يرغب في تشغيله من خلال هذه الطريقة الجديدة، بل وتتيح له مستويين من الضغط، وهما الضغط الخفيف، أو الضغط المستمر، فكل منهما يمكن أن يتم تحديد تطبيق أو خدمة معينة بحيث يتم تشغيلها بمجرد القيام بأي منهما.

ويمكن للمستخدم أن يقوم بتشغيل الكاميرا ومن ثم التصوير مباشرة، كما يمكنه أن يتحدث إلى هاتفه فيحول كلامه إلى رسالة ومن ثم يرسلها مباشرة، أو أن يقوم بإطلاق أي تطبيق، كل ذلك عبر الضغط على إطار الهاتف، والتي تعتبر حركة سهلة طبيعية، لأن المستخدمين يمسكون بهواتفهم بيد واحدة من الإطار الخارجي بحيث يسهل الضغط عليه وتفعيل الميزة الجديدة.

ويأتي الهاتف الجديد بشاشة 5.5 بوصة بدقة QHD من نوع SuperLCD 5 مغطاة بطبقة حماية زجاجية Corning Gorilla Glass 5.

ويعمل الهاتف ببروسيسور كوالكوم سناب دراجون 835، بـ”رامات” 4 أو 6 غيغابايت، وذاكرة داخلية 64 أو 128 غيغابايت، إلى جانب إمكانية استخدام كارت ميموري.

ويأتي الهاتف بكاميرا خلفية 12 ميغابيكسل وأخرى أمامية 16 ميغابيكسل بميزة UltraPixel mode، وقد زودت الشركة هاتفها الجديد بتقنية صوتية HTC BoomSound Hi Fi، وقد تخلت عن فتحة السماعات التقليدية واستبدلتها بفتحة الشحن من الجيل الثالث USB-C، إلى جانب أنها زودت هاتفها بسماعة لا تحتاج لوصلة تحويل من 3.5مم إلى USB-C.

ويبلغ سعر الهاتف 649 دولاراً ولم تكشف الشركة تحديدًا عن موعد إطلاقه بالأسواق.