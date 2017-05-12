تسريبات تؤكد إطلاق أبل لجهاز آيباد الشهر القادم

المصدر: محمد عادل - إرم نيوز

كشف تقرير مسرّب من مخازن أحد أكبر مصنعي أغطية الأجهزة المحمولة وهو Urban Armor Gear عن أنه سيتم إطلاق غطاء جديد لجهاز آيباد برو 10.5 بوصة.

ويؤكد التسريب الجديد أن أبل ستطلق تحديثًا جديدًا لعائلة آيباد الشهر القادم، وفقًا لما جاء على موقع ماشبل التقني.

ويوضح التقرير أن الجهاز المنتظر الجديد سيحل محل جهاز iPad Pro 9.7 inch والذي أطلقته العام الماضي، لتقديم بديل مميز للمستخدمين لترقية أجهزتهم هذا العام.

وذهبت التوقعات خلال الفترة الماضية الى أن الآيباد برو الجديد سيكون بحواف ضئيلة من الجهة العليا والسفلى للشاشة ليكون الهاتف أقرب إلى سابقه ذو الـ 9.7 بوصة، فيكون أكثر عمليًة وسهولةً في الحمل والاستخدام.

وينتظر الخبراء أن تقوم أبل هذا العام بإطلاق تحديث للإصدار الأكبر من جهازها آيباد برو ذي الشاشة الـ 12.9 بوصة، والذي لم تقم الشركة بتحديثه منذ 2015.