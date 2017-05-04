موزة.. آخر الصرعات التقنية المعتمدة على البلوتوث (فيديو)

المصدر: محمد عادل- إرم نيوز

أطلقت مجموعة من المطورين حملة دعم جماعي على موقع Kickstarter ليجمعوا دعمًا حجمه 30 ألف دولار وذلك لإطلاق منتجهم الجديد Banana Phone وهي سماعة بلوتوث تتيح لك متابعة مكالماتك دون الحاجة إلى استخدام هاتفك وفقًا لما جاء على موقع “ماشبل” التقني.

وأشارت الحملة إلى أن الهاتف الموزة يتيح لك أن ترد على المكالمات التي يستقبلها هاتفك دون أن يكون بجانبك مباشرة عبر السماعة وذلك بعد أن تكون قد ربطت بينهما بالبلوتوث.

كما تسمح السماعة الموزة لك أن تقوم باستدعاء المساعد الشخصي “Siri” أو أي مساعد شخصي آخر بحيث يمكنك أن تنفذ أوامر على هاتفك دون أن يكون بجانبك وبالتالي سيمكنك أن ترسل رسالة أو تجري مكالمة دون لمس الهاتف.

وتتيح لك بطارية الموزة العمل بالهاتف لمدة 10 ساعات من المكالمات وتأتي بسعر 40 دولارًا.

وقد نجح المطورون في جمع 9000 آلاف دولا من هدف حملة الدعم البالغ حجمها 30 ألف دولار ومازال من مدتها شهر متبقٍ.