“فيسبوك لايت” يستقبل تأثيرات خاصة للكاميرا وردود الفعل

المصدر: محمد عادل - إرم نيوز

أعلن مدير “فيسبوك” وأحد مؤسسيه، مارك زوكربرغ، أن الإصدار الخفيف من تطبيق فيسبوك Facebook Lite للهواتف الذكية العاملة بأنظمة تشغيل أندرويد سيستقبل تحديثات جديدة مميزة، وفقًا لما جاء على موقع فينتشر بيت التقني.

وأشار زوكربرغ إلى أن التطبيق المصغر من “فيسبوك” سيستقبل ميزة ردود الفعل Reactions على المنشورات المختلفة، وذلك بعد أن نجح مطوروه من تضمين تلك الميزة داخل التطبيق، مع الحفاظ على الميزة الأساسية له وهي استخدامه مع استهلاك أقل بيانات ممكنة Data، لجعله عمليا بالنسبة للمستخدمين في الدول النامية أو التي لا يتوفر بها اتصال قوي بالإنترنت.

كما كشف عن أن المستخدمين سيتمكنون من التصوير داخل التطبيق عبر Facebook Camera ووضع فلاتر على الصور قبل نشرها سواء جغرافية Geofilters أو فلاتر مختلفة أخرى مثل فلاتر التحية.

وأشارك مؤسس فيسبوك إلى أن الميزة مذ إطلاقها العام الماضي قد تم استخدام ردود الفعل على المنشورات 300 مليار مرة.