سبوتيفاي تعمل على جهاز “سري” جديد

المصدر: محمد عادل- إرم نيوز

كشفت إعلانات الوظائف الخاصة بشركة سبوتيفاي، عن جهودها لإنتاج جهاز جديد ليكون أول جهاز مادي تقوم بإنتاجه، وفقًا لما جاء​ على موقع TNW التقني.

وأشارت إعلانات الوظائف، إلى أن الشركة ترغب في توظيف مدير منتجات رفيع المستوى ليكون مسؤولًا عن منتج قريب من ساعات Pebble ونظارات سناب Specatacles وجهاز أمازون المنزلي Echo ليخدم عالم الموسيقى والمحادثات.

ويعتبر دخول سبوتيفاي إلى عالم الأجهزة تحولاً كبيرًا، وتوسعًا مفاجئًا لأعمال الشركة خاصة أن سوق الخدمات الموسيقية أصبح مليئًا بالمنافسين، لذلك فإن دخول مجال جديد يعد بابًا سيدفع بسبوتيفاي للمقدمة.

فالمنافسة داخل السوق التقني حاليًا، أصبحت على أشدها والاقتباس ليس حلًا سليمًا للتنافس داخل عالم المنتجات المادية مقارنة بسوق البرمجيات، لذلك سيكون التميز في تصنيع منتج جديد هو الوسيلة المثلى لربح ثقة وانتماء المستخدمين.

وقد يكون المنتج المنتظر سماعة ذكية للموسيقى، أو سوار ذكي يبث الموسيقى لاسلكيًا إلى أذنيك. فالتطور السريع في عالم التقنيات الحديثة لن يجعل لتخيلاتك وتوقعاتك للأجهزة الجديدة حدودًا.