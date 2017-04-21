تطبيق جديد يتأكد من هويتك عبر ميكروفون جهازك

المصدر: محمد عادل - إرم نيوز

كشفت شركة Futurae السويسرية عن تقنية جديدة تعتمد على الصوت للتأكد من هوية المستخدم، عبر ميكروفون أجهزته، وفقًا لما جاء على موقع “تيك كرانش” التقني.

وأوضحت الشركة أن تقنيتها المتمثلة في تطبيق Sound Proof تعتمد على تسجيل 3 ثوان من الجهاز الذي يحاول الدخول إلى حسابك المستخدم لأول مرة، و3 ثوان من الهاتف الذي يتم الدخول بشكل مستمر منه للحساب، ومن ثم تتم مطابقتهما معًا.

وفي حال تطابق المقطعين، فإن التطبيق يتأكد من هوية المستخدم وأنه يتواجد في المكان الذي يتم من خلاله فتح حسابه عبر جهاز جديد.

وأوضحت الشركة أن تأكيد الدخول عبر كود رقمي يتم إرساله إلى هاتف المستخدم يضعه في مأزق وخطر، في حال تمكن المخترق من الوصول إلى هاتفه عن بعد وقراءة رسائله وبالتالي يستطيع معرفة الكود واستخدامه.

وتعمل الشركة حاليًا على الاختبارات الأخيرة للتطبيق، تجهيزًا لإطلاقه كخدمة تجارية يمكن بيعها للشركات، لتبدأ في تأمين مستخدميها.