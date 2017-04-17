مشاهدة الشاشات المضيئة تؤثر على نوم الأطفال

المصدر: محمد عادل- إرم نيوز

أثبتت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة “بيربيك” البريطانية أن الأطفال بين 6 و11 شهراً الذين يلعبون بالشاشات التي تعمل باللمس يقل معدل نومهم بشكل ملحوظ، ما يؤثر على تطورهم ونموهم، وفقًا لما جاء على موقع “انجادجيت” التقني.

وأوضحت الدراسة أن كل ساعة يقضيها الأطفال على اللعب بالأجهزة الذكية، تقلل من معدل نومهم خلال اليوم ربع ساعة، وفي حال قاموا بممارسة اللعب على تلك الشاشات لمدة 25 دقيقة يقلل ذلك 6 دقائق من النوم.

وأوصى الباحثون بأن يتم إتاحة ساعة واحدة يوميًا في منتصف اليوم للأطفال، للعب على هذه الشاشات مع الحرص على أن تكون ليلاً لتجنب تأثير الأشعة الزرقاء التي تؤثر على النوم.

ولم تتوصل منظمة الصحة العالمية، ورابطة أطباء الأطفال العالمية إلى معدل صحي للأطفال أقل من عام واحد في التعامل مع الهواتف الذكية وأجهزة التابلت.