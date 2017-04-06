بالفيديو.. خرائط بريطانية تعرض الطرق بتقنية 3D

المصدر: رموز النخال - إرم نيوز

أدخلت دائرة مسح الذخائر البريطانية أداة جديدة تتيح عرض الطرق بتنقية التكنولوجيا الفائقة، أطلقت عليها اسم “خدمة التصوير الجوي بتقنية 3D”.

والتقطت الدائرة، التي تعد أحد أكبر منتجي الخرائط في العالم، صوراً مركبة لنحو 750 ألف طريق في بريطانيا، تعرض عبر خريطة طوبوغرافية، ويمكن تكبيرها واستدارتها.

وبحسب نيك جايلز مدير الترفيه في “أوس” فإن الميزة الجديدة ستساعد المشاة لمسافات طويلة وراكبي الدراجات والمتسلقين في بريطانيا لوضع أفضل خطة لطرقهم التي تتوافق مع مهاراتهم وخبرتهم، ولكونها قادرة على رؤية الطرق بوضوح فتساعد الناس للحصول على مصدر إلهام للقيام بأنشطة أكثر في الهواء الطلق في الطرق الآمنة.