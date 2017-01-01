بالصور والفيديو.. ابتكار جديد لشحن الهاتف من طاقة الجسم

المصدر: أبانوب سامي- إرم نيوز

كشفت مجلة “أدويتي” النقاب، عن جهاز جديد يدعى “هاند إنرجي”، يمكنك من خلاله شحن الهاتف عبر طاقة الجسم، ما يجعله مميزًا للغاية.

وبينما يجب شحن خزانات الطاقة بالطريقة القديمة عبر الكهرباء، وبينما تحتاج الألواح الشمسية إلى الشمس لتخزين الطاقة، كل ما يحتاجه “هاند إنرجي”، هو يد قادرة على الحركة لتجعل هذا الجهاز الصغير ينتج طاقة، ثم يخزنها في بطارية داخلية، وكل ما عليك فعله هو الإمساك به وتدوير معصميك.

وبحسب صحيفة “أوديتي”، كان المنطلق الذي بدأ فيه صنع هذا الجهاز، هو الجيروسكوب الدوار ثنائي المحور.

وقال أليكس نوفيك، مؤسس الشركة المصنعة للجهاز: “قد تكون على دراية بجهاز تدريب المعصم الذي يسمى باور بول (كرة الطاقة) وهو جيروسكوب يدوي قوي، وقد فكرنا في وضع البطارية، وهي لفائف معدنية وأحجار مغناطيس داخل جهاز مماثل لتوليد الكهرباء، وقضينا سنة في تطويرها، في محاولة للعثور على أفضل المواد الممكنة، وبعد حوالي 10 نماذج، توصلنا لنموذج مناسب”.

ولاستعمال “هاند إنرجي”، يبدأ المستخدمون جذب حلقة التشغيل التي بدورها تؤدي إلى تشغيل الدوار، وعندها يبدأ المستخدم بتحريك معصمه للف الدوار.

قد يبدو هذا أمرًا صعب التصديق، لكن الدوار داخل الجهاز يدور بمتوسط ​​سرعة 5000 دورة بالدقيقة، ويبث الطاقة الميكانيكية لخلق تيار كهربائي وشحن البطاريات الموصولة.

ولشحن أي جهاز، كل ما عليك فعله هو توصيله بـ”هاند إنرجي”، باستخدام كابل USB.

وأضاف نوفيك “ربما لا ترى أن هذا سيكون شيئًا تستخدمه كل يوم، لأنه يستغرق حوالي ساعة واحدة لشحن البطارية بالكامل، لكنه صغير بما يكفي ليناسب جيبك، ويمكنك استخدامه في أي مكان، إذا وجدت نفسك في مكان ليس به مقابس أو كهرباء”.

وعلى الرغم من أن الجهاز يستغرق وقتًا أطول لشحن نفسه، بسبب نظام توليد الطاقة المختلف، إلا أن “هاند إنرجي” يشحن الهواتف الذكية وغيرها من الأدوات، بنفس سرعة التيار الكهربائي العادي.

يذكر أن سعة البطارية محدودة (1000 ملي أمبير)، لذلك لن تشحن هاتفك بالكامل دفعة واحدة، ولكن يمكنها بالتأكيد أن تبقيه يعمل لفترة أطول، عندما تكون بحاجة شديدة له، إضافة إلى أنه يستخدم طاقة نظيفة وغير محدودة.

وحقق مشروع “هاند إنرجي” تمويله عبر موقع “كيك ستارتر”، وجمع أكثر من 71 ألف دولار في شهر واحد، وسيكون متاحًا للجماهير في أيار/ مايو 2017K بسعر 99 يورو، والشيء الوحيد المؤكد هو أنه أفضل من إنفاق آلاف الدولارات على معطف شحن الأداة بالطاقة الشمسية.