تسريبات تكشف شكل هاتف ZTE الجديد (صور)

المصدر: محمد عادل - إرم نيوز

كشفت العديد من التسريبات عن ملامح وأبرز سمات هاتف شركة ZTE الجديد (V8)، المنتظر إطلاقه في معرض إلكترونيات المستهلكين، في لاس فيغاس، الشهر المقبل، وفقا لما جاء على موقع “أندرويدمي” التقني.

وظهر في الصور المسربة، أن الهاتف سيتميز بخلفية معدنية وكاميرا خلفية بعدستين، إحداهما بسعة 13 ميجابيكسل، والثانية 2 ميجابيكسل خاصة بالتقاط صور Bokeh، ذات العمق البصري، وكذلك صور 3D.

كما سيبلغ حجم شاشة الهاتف 5.2 بوصة بدقة 1080p مصنوعة من زجاج ماسي، بسمك 2.5D.

إلى جانب ذلك، سيعمل الهاتف بمعالج سناب دراجون 435، برامات 3 جيجابايت وذاكرة داخلية 32 جيجابايت، ومستشعر بصمة أصبع.

ويعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد نوجا 7.1، وواجهة استخدام MiFavor 4.0.