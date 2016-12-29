عدسة كاميرا هاتف غالاكسي S7 تنكسر بشكل غريب

المصدر: محمد عادل - إرم نيوز

اشتكى مجموعة من المستخدمين من تعرض عدسة الكاميرا الخلفية للكسر بهواتفهم غالاكسي S7 وS7 ايدج، وكذلك النسخة الـ”أكتيف” المضادة للمياه، وفقا لما نشره موقع “فاندرويد” التقني.

وتعود شكاوى المستخدمين من هذه المشكلة الغريبة إلى مارس/آذار الماضي، وقد علقت سامسونغ حينها بأن الأمر لا يمكن حدوثه إلا في حال تعرض الهاتف للارتطام بشيء حاد.

وتنظر حاليا شركة قانونية أمريكية في إقامة دعوى قضائية ضد الشركة الكورية الجنوبية، بخصوص هذه المشكلة لتعويض المستخدمين المتضررين.

يذكر أن سامسونغ خسرت 5 مليارات دولار هذا العام، بسبب سحبها لهواتف غالاكسي نوت 7 من الأسواق على خلفية انفجارها لسبب مجهول حتى الآن.