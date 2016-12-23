متجر الأثرياء في الشارقة يبيع هواتف ذهبية كهدايا لدونالد ترامب (صور)

المصدر: عبدو حليمة - إرم نيوز

أعلن فرع متجر”غولد جيني” في إمارة الشارقة والمتخصص بهدايا الأثرياء عن تلقيه طلبات عديدة بتصميم هواتف آيفون مطلية بالذهب الخالص والمرصعة بالألماس، على أن تكون محفورة عليها صورة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وقال المدير العام للمتجر فرانك فرناندو في لقاء أجراه موقع سي إن إن عربية : إن فكرة الهاتف الذهبي جاءت من زبونة صينية طلبت الهاتف خصيصًا الشهر الماضي، حيث يعتقد فرناندو أن عائلة السيدة ستُهدي ترامب الهاتف بعد توليه مهامه الرئاسية بداية العام 2017.

وأكد مدير المتجر أنه منذ ذلك الوقت، تلقّى المتجر تسعة طلبات أخرى لهواتف مطلية بالذهب عليها رسم لوجه ترامب، وقد بيعت النسخة الأولى من هذا الهاتف بمبلغ 151 ألف دولار أمريكي.

ويؤكد فرناندو أنه “يوجد العديد من الأثرياء جداً حول العالم، والذين يصعب عليهم شراء الهدايا لهم لأنهم يمتلكون كل شيء”، وهنا يأتي دور متجر غولد جيني الذي يقدم جميع معروضاته مطلية بالذهب أو مرصّعة بالألماس.

ومن المتوقع أن يفتتح المتجر البريطاني فرعا جديدا له في قطر مطلع العام، مع مباحثات تجري لافتتاح فرع آخر في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى فروع جديدة في ماليزيا وإسبانيا.

وتوجد حاليا أغلى سلعة داخل المتجر في الشارقة، وهي عبارة عن دراجة مطلية بالذهب يبلغ ثمنها أكثر من 351 ألف دولار أمريكي.