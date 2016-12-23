“فيسبوك” يطوّر بديلًا لزر Poke الشهير (صور)

المصدر: محمد عادل - إرم نيوز

أعلن موقع “فيسبوك” أنه يختبر حاليًا تطوير ميزة Nearby Friends، والتي تخبر المستخدم عن أصدقائه في محيطه الجغرافي، وفقًا لما جاء على موقع “تيك كرانش” التقني.

وأوضح “فيسبوك” أن التحديث يتضمن إزالة تحديد الموقع الجغرافي الدقيق للأصدقاء من على الخريطة، باعتبار أن البعض يجد ذلك أمرًا ينتهك خصوصياتهم.

والبديل لذلك سيكون مجرد توضيح أن هؤلاء الأصدقاء بالقرب من موقع المستخدم، وبالتالي يمكنه التواصل معهم ليشاركهم ما يفعلونه.

وأضاف “فيسبوك” بديلاً لميزة Poke القديمة، وهي ميزة Wave، التي تسمح للمستخدم أن ينبه الأصدقاء القريبين منه، بأنه في الطريق للقائهم، دون إزعاج الطرف الآخر.

ولم يحدد الموقع الأزرق، موعداً محدداً لإطلاق التحديث الجديد رسميًا.