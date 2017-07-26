شبكة مواعدة جديدة لأصحاب الحسابات الموثقة على “تويتر”

طوّرت شركة “LoveFlutter” تطبيقًا جديدًا باسم Blue وهو عبارة عن شبكة تعارف ومواعدة مخصصة للأثرياء ممن يمتلكون حسابات موثقة على موقع “تويتر”، وفقًا لما جاء على موقع انغادجيت التقني.

وأشارت الشركة إلى أن تطبيقها يقوم بالاتصال بقاعدة الحسابات الموثقة على “تويتر” لتتأكد من أن الشخص الذي يقوم بإنشاء حساب لديها يمتلك حسابًا موثقًا، وعلى هذا الأساس يتم قبوله أو رفضه.

المثير للسخرية أن حسابات بعض مطوري التطبيق والشركة المطورة نفسها ليست موثقة على “تويتر”، ما سيحرمهم من استخدام التطبيق الذي يطورونه.

وسيكون التطبيق متاحًا في مدن لوس أنجلوس وطوكيو ونيويورك ولندن، على أن يتم توسيع نطاق إتاحته عندما يبلغ عدد المستخدمين في كل من تلك المدن 1000 مستخدم.

يذكر أن “تويتر” قد أعلن في 2015 أن عدد الحسابات الموثقة لديه بلغ 150 ألف مستخدم، 25% من إجمالي هذا العدد يخص صحفيين ونجومًا.