“فيسبوك” يطلق خدمة إخبارية مدفوعة الثمن

أعلن موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إطلاق خدمة إخبارية مدفوعة عبر منصته “Instant Articles” تتيح للمستخدم الوصول لمحتوى إخباري عبر منصاته المفضلة مقابل اشتراك مالي دوري، وفقًا لما جاء على موقع “انغادغيت” التقني.

وأشار “فيسبوك” إلى أن الميزة الجديدة ستتيح للصحف ووسائل الإعلام تحقيق عائد من مشاركة محتواها عبر منصاته الإخبارية، إلى جانب أنه سينجح في ربط المستخدمين أكثر بالتواجد على المنصة الزرقاء لوقت أطول.

وسيبدأ اختبار الميزة الجديدة في أكتوبر المقبل على صحيفتي “نيويورك تايمز” و”واشنطن بوست”، وبعد أن يتجاوز المستخدم عدد معين من الأخبار المجانية، سيظهر له تنبيه يطلب منه الاشتراك ليتمكن من الوصول لجميع المحتوى على المنصة.

وأوضحت الشركة الزرقاء أنه إذا سارت الخطة وفقًا لتقديراتها، فسيتم توسيع نطاق الميزة الجديدة وتعميمها على جميع شركائها الإعلاميين في “انستانت أرتيكلز” بحلول 2018.