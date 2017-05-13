لأول مرة.. فريضة الحج لغير المسلمين

المصدر: إرم نيوز - صدوف نويران

توصلت شركة مصرية ناشئة إلى إنشاء تطبيق عبر المنظار يتيح لغير المسلمين عرضا كاملا لوقائع العمرة والحج.

ويتوافد المسلمون إلى مكة المكرمة خلال شهر رمضان ، لأداء شعائر العمرة، أما غير المسلمين، الذين يحظر عليهم دخول المدينة المقدسة، يمكنهم الآن الحصول على عرض كامل لوقائع العمرة والحج في تطبيق الواقع الافتراضي.

وأنشأت شركة “BSocial”، أول شركة مطورة في الشرق الأوسط لتقديم تطبيقات عبر المنظار، تطبيق “تجربة مكة المكرمة”، حيث يوفر التطبيق تجربة ظاهرية للشعائر التي يمر بها المسلمون خلال العمرة في المدينة المقدسة.

وبمجرد الدخول إلى التطبيق، يمكن للمستخدمين التجول بحرية داخل “المسجد الحرام” ومشاهدة عدد قليل من الحجاج أثناء تأدية الصلاة، بينما ينادي المؤذن بدعوة الأذان للصلاة في الخلفية.

وهناك صوت أنثوي في بعض الأحيان يعلق ويشرح الميزات الظاهرة في المسجد عند وصول المستخدمين إلى مواقع معينة.

وقال إيهاب فارس مدير شركة “BSocial”، إن الفكرة الأساسية للتطبيق هي “إتاحة التجربة للناس للدخول في هذه الرحلة الروحية، ولكنها ليست بديلاً عن فريضة الحج في أي حال من الأحوال”.

ويأمل فارس بأن يتمكن التطبيق من “السماح لغير المسلمين للتعرف على الدين الإسلامي، وأن يشجع المسلمين أيضا للسفر لأداء العمرة وفريضة الحج”.

ومنذ صدوره في نيسان/أبريل عام 2016، حصل التطبيق على أكثر من 165 ألف مشاهدة أسبوعية.

وتعمل شركة “BSocial” الآن على وضع تطبيق ثان بالمنظار تحت مسمى “تجربة القرآن الكريم”، وهو مصمم للشباب المسلمين ويشمل 360 صورة متحركة التي تعرض آيات مختارة من “القرآن الكريم”. ومن المتوقع أن يصدر هذا التطبيق قبل نهاية شهر رمضان في 26 حزيران/يونيو المقبل.