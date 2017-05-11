بالفيديو.. جلد إلكتروني يمكن طباعته على البشر ومنح الروبوتات حاسة اللمس

المصدر: رموز النخال – إرم نيوز

ابتكر فريق بحثي مختص بالهندسة الميكانيكية من جامعة “مينيسوتا” الأمريكية جلداً إلكترونيًا باستخدام التقنية الفائقة 3D، ويمكنه منح الأجهزة الروبوتية حاسة اللمس والشعور بالبيئة المحيطة بهم، كما ويعد خطوة هامة نحو الطباعة الإلكترونية للجلد البشري الحقيقي مستقبلاً، وذلك بحسب الباحث المشارك في الدراسة مايكل ماك ألبين.

وذكر أن الجلد الالكتروني له فوائد جمة، ومن بينها يمكن وضعه على الروبوتات للجراحة ليمنح شعور الجرّاحين البشر بالراحة خلال إجراء العمليات الجراحية، ويجعل العملية الجراحية أسهل بدلا من مجرد استخدام الكاميرات كما الطرق المعتادة.

وكشف ماك ألبين لوسائل إعلامية أمريكية أن الفريق فوجئ بمدى حساسية الجلد الصناعي إذ يمكنه الكشف عن النبض في الوقت الحقيقي.

وصنع الباحثون أنسجة الجلد الإلكتروني باستخدام طابعة ثلاثية خاصة، إذ تعد مرنة ويمكنها طباعة أجهزة استشعار مطبوعة تصل إلى ثلاثة أضعاف حجمها الأصلي.

ويقول الباحثون “هذه طريقة جديدة تماما لمعالجة الطباعة ثلاثية الأبعاد للالكترونيات، لدينا طابعة متعددة الوظائف، حيث يمكنها طباعة عدة طبقات لجعل هذه الأجهزة الحسية مرنة”.