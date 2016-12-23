غوغل تُطلق نسخةً جديدةً لمُنتجها “اندرويد قابل للارتداء” مَطلع 2017

المصدر: رموز النخال - إرم نيوز

أكد جيف تشانغ مدير منتجAndroid Wear في شركة غوغل، إصدار الشركة نُسخةً جديدةً للمنتج القابل للارتداء، في الربع الأول من العام المُقبل 2017.

وكشف في حديثه لموقع Verge الأمريكي والمُختص بالأخبار التكنولوجية أن المُنتج تم ترقيته تحت اسم Android Wear 2.0، وسيُستخدم بالعلامة التجارية لغوغل مع أي من الشركات الإلكترونية وشركات الساعات التي ستُبرمجه لديها.

وبيّن أنه بعد إطلاق النسخة الجديدة سوف تجلب الدعم لمساعد غوغل ومنصة المحفظة الرقمية لتطبيق أندرويد Android Pay، وستُصنع الساعات الذكية مع نظام التشغيل iOS إلى جانب أنظمة أُخرى مع شركاء آخرين سوف يُعلن عنهم في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية الدولي CES “5-8 يناير 2017”.

وهو معرض سنوي يُعقد في شهر يناير من كل عام في مدينة لاس فيغاس في الولايات المتحدة الأمريكية.