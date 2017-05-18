احذر.. حبة الفلفل الحار الضئيلة هذه قد تقتلك من قوتها (صور)

ابتكر طاهٍ أقوى نوع فلفل حار في العالم، وهو قوي لدرجة قد تقتلك، وتم تطوير الفلفل الحار المسمَّى “نفس التنين” لاستخدامه في العلاجات الطبية كمخدر لأن زيوته تخدّر الجلد بسبب قوتها.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، يقوم الطاهي “مايك سميث” من سانت أساف شمال ويلز، بزراعة وتطوير الفلفل الحار والخضراوات على مدى السنوات السبع الماضية.

ويصل قياس هذا الفلفل القاتل إلى 2.48م على مقياس “سكوفيل” للحرارة، ويمكن أن يسبب نوعاً من الحساسية لمن يأكله، وكذلك حرق الشعب الهوائية وإغلاقها.

وقال السيد “سميث” 53 عاماً: “لم تتم تجربته عمليًا، وقد تذوقته بطرف لساني وشعرت بحرق رهيب، واضطُررت إلى بصقه خلال 10 ثوان”.

وأضاف: “تم تطوير هذا الفلفل لأن الكثير من الناس لديهم حساسية من المخدر، حيث يمكن تطبيق زيت فلفل “نفس التنين” على الجلد لتخديره”.

فضلاً عن استخدامه لعلاج الأشخاص الذين لديهم حساسية من التخدير، ويُعتقد أن زيوت هذا الفلفل الحار يمكن أن تكون مفيدة أيضاً في البلدان النامية، حيث الوصول إلى المخدر محدود لأسباب مالية.

جدير بالذكر أنه يجب حفظ فلفل “نفس التنين” في حاوية مخصصة نظراً لقوته.

وسيتم عرضه في معرض تشلسي للزهور بين 23 و27 مايو.