فيديو وصور.. رصد جسم على شكل دبابة فوق سطح القمر

المصدر: دعاء عبد المنعم- إرم نيوز

في سابقة غريبة رصدت مركبة تابعة لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا مؤخرًا جسمًا مستطيلًا على شكل دبابة فوق سطح القمر.

وأشار الخبراء إلى أن هذا الجسم المستطيل يمكن أن يكون جزءًا من دبابة عسكرية، وفقًا لصحيفة “ديلي ميرور” البريطانية.

وتم تسليط الضوء على الدبابة في صور مفصلة نشرتها وكالة

الفضاء الأمريكية وتم تحليلها من قبل قناة SecureTeam10 التي تبحث في أسرار الكون.

وقال مدير القناة “تايلر جلوكنر” إن الجسم الذي يبدو كدبابة متناثرة من الممكن أن يكون جزءًا من أنقاض قديمة.

وأوضح أن السبب الأقوى في ترجيح معظم الخبراء لهذا الجسم على أنه دبابة هو هيكله المشابه تمامًا للدبابات التي نراها على الأرض، مشيرًا إلى أنه في حال التأكد من كونها دبابة فمن الواضح أنها ستكون قديمة وأنها تعرضت لعوامل التعرية والتحلل.