لمواجهة التغير المناخي.. باحثون ينصحون بتناول الحشرات

المصدر: حنين الوعري- إرم نيوز

توصل باحثون في جامعة “أدنبره” والكلية الريفية في اسكتلندا إلى أن استبدال نصف استهلاك العالم من اللحوم بمثله من الصراصير والديدان وغيرها من الحشرات، سيخفض من استهلاك الأراضي الزراعية بمقدار الثلث، وهو ما من شأنه أن يساعد على الحد من الغازات الدفينة والتقليل من خطر التغير المناخي.

وقال البروفيسور دومينيك موران من كلية اسكتلندا الريفية وجامعة يورك: ” التحديات البيئية التي تواجه القطاع الزراعي العالمي آخذة في الازدياد وإدخال هذه الأطعمة البديلة في نظامنا الغذائي باستطاعته أن يخفف بعض هذا الضغط “.

وأضاف: “إذا احتجت إلى المزيد من الحوافز لتناول الحشرات من الجدير بالذكر أن تناولها باستطاعته توسيع الحنك”.

وقدم باحثون في “نورديك فود لاب” وصفات ستحفز الراغبين بتناول الحشرات في كتاب ” On Eating Insects Essays, Stories and Recipes”.

ووفقًا للباحثين تحتوي حبوب اللقاح الموجودة في النحل على بكتيريا حمض اللاكتيك، التي يمكن استخدامها لصنع زبدة دسمة تناسب تمامًا استخدامها مع خبز التوست.

بينما يمكن خلط الديدان الصدفية التي يمكن العثور عليها بالقرب من مكسيكو سيتي مع الصلصات لإعداد طبق غني.

وإن كنت تبحث عن مشروب كوكتيل فريد من نوعه، باستطاعتك إضافة النمل إلى مشروب الجن وسيضيف طعماً حامضاً إلى شرابك، كما يمكن خلط خمور الدبابير مع المياه الغازية و الويسكي للحصول على مذاق حلو بدل الطعم الحامض المعتاد للويسكي.

وإن كنت لم تتقبل تناول الحشرات فإن استبدال نصف الاستهلاك العالمي من لحوم البقر باستهلاك الدجاج والبيض يحدث نفس النتيجة للحفاظ على البيئة.