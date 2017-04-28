اكتشاف طريقة لتصنيع خلايا شمسية رخيصة من الفواكه

المصدر: رموز النخال- إرم نيوز

توصل علماء في المعهد الهندي للتكنولوجيا طريقة تصنيع خلايا شمسية رخيصة وصديقة للبيئة، باستخدام الفواكه الداكنة مثل “الجامون، الخوخ، والزبيب الأسود والتوت”.

واستخدم الباحثون لون الصبغ الطبيعي المميز لهذه الفواكه لصنع المحسسات الضوئية للخلايا الشمسية، حيث خلطوا الأصباغ معًا ثم صبوها لاستخراج الأصباغ الملونة التي أطلقوا عليها اسم المحسس الضوئي الأنثوسيانين.

وبحسب مجلة Journal of Photovoltaics الدولية، يقول الباحثون إن الأصباغ الطبيعية يمكن تكرارها بسهولة للإنتاج الضخم من الخلايا الشمسية، في ظل توافر واسع النطاق للفواكه والعصائر، وسهولة استخراج أصباغ الأنثوسيانين يجعلها مصدرا هاما وغير مكلف لإنتاج الخلايا الشمسية.

ويرى الباحثون إن الأصباغ ستحسن من الكفاءة، كما وتعد صديقة للبيئة وبديلاً عن الوقود الأحفوري المستخدم في الطرق التقليدية والذي من شأنه تقليل الاحتباس العالمي.