دراسة: تشابه الجينات بين النمل ونوعين من النحل

المصدر: رموز النخال - إرم نيوز

اكتشف عالم الحشرات زاك بورتمان من جامعة ولاية يوتا الأمريكية أن ثنائي النحل من جنس P. prodigiosa وP. Pilonotata، يتشابهان في الجينات مع النمل، إذ أظهر الفحص الجيني أنهما أقارب مع النمل.

وبحسب مجلة Zootaxa الصادرة من نيوزلندا فإن الباحث برفقة زملائه توصلوا إلى سبب تشابه نوعان من ذُكور نحل الصحراء الضخمة من جنس “برديتا”، بالنمل.

ووفقاً لبورتمان فلا يزال اكتشاف سبب النحل مع رأس نمل وبجسم غريب بحاجة لمزيد من البحوث لتفسير التطور المتقارب معها.

ورجّح الباحثون أن شكلها الفريد يعود إلى أنها تقضي الكثير من الوقت في العش.