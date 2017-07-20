جلد صناعي يفهم جسمك ويمكن ارتداؤه لمدة أسبوع

أجرى مجموعة من الباحثين اليابانيين، تجارب على جلد بلاستيكي جديد يمكن لصقه على جلد الإنسان لمدة أسبوع كامل ويقوم بقياس المتغيرات الحيوية في الجسم وفقًا لما جاء على موقع ReadWrite التقني.

وأشار الباحثون إلى أن تجاربهم أثبتت أن طبقة الجلد البلاستيكية رقيقة وغير ملحوظة خاصة لأنها شفافة ويمكن تضمين مستشعرات ودوائر كهربية داخله ما يسهل عملية قياس نبض قلب المستخدم وضغط دمه ونسبة السكر في الدم، وكل ذلك يحدث طوال الوقت دون أن يحمل المستخدم أجهزة إضافية ذات وزن أو تتطلب منه حملها أينما يذهب.

وأوضح البروفيسور تاكاو سوميا أحد أعضاء الفريق البحثي بجامعة طوكيو، أن الجلد يعتبر أداة عملية جدًا لتطوير تقنيات جديدة متخصصة في المجال الطبي، كما أنه يمكن استخدامه في صناعات عديدة مثل صناعة التسلية والترفيه حيث يمكن تحويل الجلد الصناعي لشاشة تعرض معلومات في المستقبل ولكن المجال الطبي سيكون له نصيب الأسد في المستقبل القريب.

ونوّه “سوميا” إلى أن المشكلة الوحيدة التي تواجه الجلد البلاستيكي الجديد أنه يغلق مسام الجلد البشري ويمنعه من التنفس وسيجري العمل والبحث الفترة المقبلة على حل تلك المشكلة.